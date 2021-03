Rúben Amorim: «Ganhar os nossos jogos e não dar motivação aos adversários»

Rúben Amorim analisa Sporting-V. Guimarães (1-0), em declarações à Sport TV.





"Bom jogo, mesmo sem criar muitas ocasiões. Chegámos à frente com maior facilidade, o Daniel Bragança deu-nos isso e fez um excelente jogo enquanto esteve fresco. Controlámos a partida e só houve aquelas situações seguidas do Vitória. Marcámos um golo e outro foi invalidado porque a bola saiu, numa grande jogada coletiva. A equipa defende bem e cada vez mais arranja soluções para adversários com bloco baixo. É continuar assim.""Faz parte, ainda somos o segundo melhor ataque. Agora é mais difícil marcar golos, as equipas fecham-se bem. Temos de arranjar soluções. Não sofrendo estamos mais perto de ganhar e é isso que tem acontecido. Eles são muito solidários uns com os outros, é uma grande força desta equipa.""Claramente possível, o que temos de fazer é ganhar os nossos jogos e não dar motivação aos adversários, quando tivermos de perder pontos, que sejam os adversários a tirar-nos. É jogo a jogo.""Objetivo é ganhar o próximo jogo, não há que trazer ansiedade a uma equipa tão jovem:"