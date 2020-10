Rúben Amorim: «Gil Vicente vai ser a nossa Liga dos Campeões»

Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com o triunfo do Sporting (1-2) frente ao Santa Clara e destacou a boa exibição da equipa, sublinhando a capacidade de a equipa procurar o triunfo depois de conceder o empate à beira do intervalo.





"Foi um jogo de sentido único. Estivemos muito bem na primeira parte, com boa dinâmica e várias oportunidades. Depois, mais uma vez, no fim de uma parte, com o jogo controlado, sofremos. Uma equipa jovem como esta podia sentir mais, mas o Sporting quis ganhar o jogo. O Santa Clara baixou mais as linhas, os jogadores que entraram, entraram bem, deram força à equipa e estão todos de parabéns. Vamos descansar e pensar no jogo de quarta feira", afirmou o treinador leonino, em conferência de imprensa.O jogo de quarta-feira, em Alvalade, diante do Gil Vicente, vai servir para acertar calendário depois de ter sido adiado na 1.ª jornada da Liga NOS e Rúben Amorim garante foco total para conquistar os três pontos... em dia de Champions."O Gil Vicente vai ser a nossa Liga dos Campeões. Quando jogamos pelo Sporting todos os jogos são finais e Ligas dos Campeões. Estaremos preparados, teremos 11 guerreiros com outros no banco para dar uma boa resposta", afirmou."Fomos muito fortes nas transições. O Santa Clara não conseguiu sair, só com bolas longas. O Matheus fez uma grande primeira parte. O Palhinha era o jogador que nos faltava. É o primeiro a reagir quando o adversário tem bola, é muito forte nisso. Quando o Matheus já estava cansado, veio o João [Mário], tivemos mais bola. Demos impulso para chegar à vitória. O segredo esteve na união do grupo, a forma como os jogadores disputa cada lance, o respeito que têm e o clube que representam.""O Vietto ainda não é oficial, mas se se concretizar, foi uma proposta incrível para o jogador e quando é assim temos de conversar e chegar a um termo. Alguns jogadores saem, mas há que criar ativos para o Sporting crescer e estou a trabalhar para o Sporting. Perdemos alguns como Acuña e Mathieu, mas olhar para outros como o Pote, Matheus, Nuno Mendes e Nuno Santos, todos têm feito um trabalho extraordinário. Em vez de vermos que saiu este e aquele, há que ver quem está a aparecer. São quatro jogos, temos um longo caminho a percorrer e vamos ter jogos difíceis como foi este.