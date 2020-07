Rúben Amorim: «Gosto de ver esta preocupação com o empate do Sporting, é muito bom sinal»

Rúben Amorim acredita que o empate (0-0) diante do Moreirense não é motivo de "drama", afirmando que a equipa irá continuar a trabalhar como tem vindo a fazer desde a sua chegada ao comando da equipa principal, não escondendo o sabor amargo que fica pelo resultado obtido em Moreira de Cónegos.





"Em termos de resultados, sim. Em termos da nossa ideia de jogo, esteve toda lá [no terreno de jogo]. Na primeira parte tivemos mais saídas em que, se tivéssemos tido mais qualidade, podíamos ter criado mais perigo. Quando pensava que íamos para cima [do adversário], o jogo tornou-se estranho, quebrou-se e acabamos a tentar ganhar. O Sporting há seis jornadas que não perde, outras equipas não, eu não vejo assim. Estaremos cá para ver quando jogarmos com outras equipas", começou por dizer o treinador leonino."Ser dominado não concordo, em relação ao meu comportamento estou preocupado porque se calhar transmiti alguma intranquilidade à equipa, mas não me apercebi disso. Em Alvalade se calhar é mais fácil disfarçar isso. O caminho é o mesmo, é longo e vamos fazendo a nossa caminhada.""Estamos numa fase muito inicial, obviamente que tenho de dar um olhinho porque estão lá os nossos objetivos. Temos de melhorar tudo. O futebol é mesmo assim, não há drama nenhum, empatamos. Gosto de ver esta preocupação com o empate do Sporting, é muito bom sinal", concluiu.