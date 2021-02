Rúben Amorim gostou dos elogios de Jackson mas dá mais importância a outras palavras

Questionado sobre os elogios de Jackson Martínez, Rúben Amorim mostrou-se satisfeito pelas palavras positivas vindas de um ex-jogador, mas deixou claro que, mais do que os elogios, olhou para outra coisa que o colombiano disse.





"A comunicação vem dos resultados e a equipa dá-me esse suporte. Ajuda muito na fase em que estamos. Foi um grande jogador e quando vem de jogadores é sempre importante. Mas prefiro realçar o que disse das outras equipas. Conhece a casa do segundo classificado e não me foquei nos elogios, mas antes na parte do Benfica e FC Porto não facilitarem. Olho para essas palavras por serem de uma pessoa que conhece uma casa, com a vontade de dar o máximo e focar neste jogo", disse.