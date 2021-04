Rúben Amorim irónico: «Na semana passada Adán era muito forte, agora acusa a pressão...»

Rúben Amorim comentou este sábado a prestação de Adán e João Mário no jogo com o Belenenses SAD. Este sábado, na antevisão ao jogo de amanhã com o Sp. Braga (20 horas), o treinador do Sporting afastou o fator 'pressão'.





"Faz parte do campeonato, todas as equipas sentem o mesmo. Com estes empates nos últimos jogos a distância para o 2º diminuiu e com o desenrolar do campeonato a pressão aumenta. O João Mário escolheu um lado e o guarda-redes escolheu o mesmo. O Adán pensou em duas coisas ao mesmo tempo. O que vi foi um Adán muito confiante, na semana passada era muito forte, agora acusa a pressão. Mesmo o João Mário falhando o penálti e o Adán falhando, marcámos um golo, fomos buscar a bola à baliza e corremos para o meio campo, isso é sinal de vitalidade da equipa. Enquanto eles correrem o máximo não tenho problema nenhum. Estamos no bom caminho, é continuar", disse.