Rúben Amorim já contou com Coates e Gonzalo Plata na preparação do clássico

O Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino com vista a preparação do clássico frente FC Porto, sábado, e Rúben Amorim já contou com Sebastián Coates e Gonzalo Plata, que se juntaram ao plantel leonino após os compromissos internacionais.





"Jovane Cabral e Zouhair Feddal treinaram integrados e sem limitações, enquanto Sporar treinou integrado sob vigilância médica", refere o Sporting, informando ainda que "Eduardo Quaresma fez apenas tratamento".Já os internacionais sub-21 Pedro Porro, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves integraram a sessão de hoje, depois de ontem terem realizado trabalho de recuperação.Sábado, o Sporting defronta o FC porto em Alvalade, às 20h30.