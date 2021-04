Rúben Amorim: «Já estive quatro jogos de fora. Quatro expulsões numa época deve ser um recorde»

Rúben Amorim foi questionado se a equipa do Sporting sentiu a sua falta no banco no triunfo frente ao Sp. Braga por 1-0.





"Este ano já estive outros três jogos de fora. Deve ser um recorde as quatro expulsões. Tive estes jogos todos de fora, deve ser um recorde. A equipa está bem. A equipa técnica sabe o que fazer e a equipa está bem. Claro que é diferente. Nós temos vários líderes. Soubemos sofrer. Não é nada de mais. É mais uma vitória, mas falta muito campeonato. Podemos perder em casa com o Nacional e podemos ganhar nos outros campos que toda a gente pensa que tínhamos de ter pontos extra para vir a certos campos, provámos que não. Terceira vitória sobre o Sp. Braga este ano, tudo normal. Há que seguir em frente com a normalidade possível. Sabemos que estamos no fim e que há pressão. Mas temos de ter a noção de que podemos ganhar em qualquer campo e podemos perder em qualquer campo. Principalmente nesta fase da época", acrescentou.O técnico comentou ainda a expulsão de Gonçalo Inácio e os erros individuais dos jogadores leoninos."É possível que seja a fase da época. Nós sabíamos desde o princípio que, quando apostamos em muitos jovens ao mesmo tempo, há uma grande remodelação. Estas coisas podem acontecer, é normal. São coisas que podem fazer a diferença nos jogos, mas também temos de olhar para o outro lado. O lance do Gonçalo Inácio é discutível, mas é verdade. Realçar a tranquilidade dele, se calhar a mais. Temos de gerir isso dessa forma. Sabemos que eles vão errar, mas vamos ganhar muito com eles no futuro", assegurou.