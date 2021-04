Rúben Amorim já não está suspenso e pode voltar ao banco frente ao Nacional

Terminou ontem a suspensão de 15 dias a Rúben Amorim, originada pela expulsão no final do jogo com o Famalicão. O técnico leonino assim já poderá orientar a equipa no banco diante do Nacional. Entretanto, o plantel realizou ontem, em Alcochete, um treino no qual os titulares em Braga só fizeram trabalho de recuperação. De fora está Tabata com uma entorse no joelho esquerdo.