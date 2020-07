Rúben Amorim: «Já tive um jogo na Luz e correu bem»

Rúben Amorim regressa à Luz mas agora na condição de treinador do rival do Benfica, o Sporting. No entanto, o técnico leonino diz tratar-se apenas de mais um jogo, recordando que o anterior que fez, pelo Sp. Braga, até terminou em vitória para as suas cores, esta temporada (0-1).





"É uma responsabilidade diferente mas sinto-me preparado, sempre me senti preparado para ser treinador. É mais um jogo, já tive lá um e correu bem, agora encaro com normalidade. Penso no nosso objetivo da vitória e do terceiro lugar, não tanto se é na Luz ou noutro sítio", referiu Amorim na conferência de antevisão ao dérbi de amanhã (21h15)."Prevejo um Benfica de qualidade, a jogar sem a pressão de há uns tempos, onde todos no plantel querem jogar a final da taça e vão fazer o máximo. E vão defrontar o Sporting, é uma motivação extra. É um jogo importante para todos. É uma equipa com qualidade e experiência mas vejo também um Sporting forte", acrescentou o treinador.Questionado sobre se poderá lançar Francisco Geraldes e Vietto de início, Amorim não quis abrir o jogo, frisando que podem atuar "os dois ou nenhum" e que "todos os jogadores são compatíveis". Quanto ao facto de a equipa ter marcado apenas um golo nas últimas quatro jornadas, o timoneiro garante que não deu primazia ao trabalho defensivo quanto entrou no clube: "Foquei-me em tudo, não temos sofrido golos, temos marcado poucos... temos de melhorar em todos os aspetos. Um golo em 4 jogos... o treinador deve fazer mais e os jogadores melhorar. Mas faz parte do crescimento de uma equipa."