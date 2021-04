Rúben Amorim: «Jogadores acreditam em mim»

Depois de dois empates, frente a Moreirense e Famalicão, o Sporting está focado somente numa vitória frente ao Farense, amanhã, no Algarve (21 horas).





"Tivemos dois jogos nos quais não conseguimos ganhar, faz parte do futebol. Fomos claramente superiores. É sempre melhor ganhar, mas a equipa está muito tranquila. Os jogadores acreditam em mim quando lhes digo que estão melhores. Sou muito sincero no que digo. Temos uma forma de jogar muito clara, acho que vamos fazer um grande jogo em Faro. Temos de fazer mais golos do que os adversários. Só queremos ganhar ao Farense, é esse o nosso pensamento, não fazemos sequências de três jogos", afirmou esta quinta-feira o treinador que amanhã não estará no banco dos leões, estando a cumprir castigo, tema igualmente abordado hoje com os jornalistas. E prosseguiu: "Felizmente, hoje em dia um mau resultado para o Sporting é um empate. O futebol tem coisas que não se explicam. Na jornada com o Moreirense, o nosso rival que está em segundo classificado esteve empatado até ao último minuto e ficaria com uma desvantagem maior. E nós com o Moreirense estivemos a ganhar até ao último minuto. O que poderia ser uma vantagem maior tornou-se numa vantagem menor. O futebol é mesmo assim. Se mudou antes, pode voltar a mudar. Acredito que podemos ganhar ao Farense e se ganharmos está tudo bem. Há coisas que não controlamos.""Olhamos muito para a resposta global da equipa, podemos confundir mais o adversário. Estamos preparados, vamos ver quem joga", atirou.