Rúben Amorim: «Jogadores falam dos deslizes dos rivais mas nós chamamo-los à terra»

Rúben Amorim mantém um discurso cauteloso, mesmo podendo ampliar a vantagem relativamente ao FC Porto para 8 pontos se o Sporting ganhar amanhã ao Gil Vicente. O treinador reconhece que os tropeções dos adversários são comentados no balneário, mas o técnico explica que rapidamente traz os jogadores à terra, lembrando-lhes que o foco é sempre o próximo jogo.





Rúben Amorim: «Fiquei feliz por ver um ex-presidente a mostrar que o Sporting está cada vez mais unido» Rúben Amorim: «Fiquei feliz por ver um ex-presidente a mostrar que o Sporting está cada vez mais unido»

A carregar o vídeo ...

"Temos a pequena vantagem de não estarmos nas competições europeias, mas ganhámos mais vantagem quando tínhamos os mesmos jogos que os nossos concorrentes diretos. Ganhámos uma Taça da Liga, o Benfica teve menos jogos este mês e conseguimos ganhar pontos. Só que pode acontecer o contrário. Também já li que as semanas longas são boas quando se ganha, não temos de pensar em nada, só em ganhar ao Gil Vivente e não em quem joga, ou não, a meio da semana.""Não há medo, há a noção que se pode perder tudo em três jogos, já aconteceu no passado. Esse receio é bom porque mantém o foco nas coisas. Medo não temos, os sportinguistas estavam divididos quando começámos, mas fiquei feliz por vez um ex-presidente falar recentemente, os sportinguistas estão mais unidos, mas faltam resultados desportivos. Isto pode mudar de um momento para outro. O que temos de fazer é dar o máximo, estamos orgulhosos mas cautelos. A nossa atitude não vai mudar. O que os jogadores podem tentar fazer todas as semanas é dar o máximo e correr muito.""O sucesso da equipa é o que eles fazem no campo, nos treinos e nos jogos. Só venho aqui mais tranquilamente porque sei os jogadores que tenho. O mérito é dos jogadores e não da preparação para as conferências.""A equipa técnica tem de saber se ele está disponível para este jogo. Se ganharmos não é problema nosso.""Sabemos o resultado dos nossos rivais, eles comentam de manhã, mas o nosso foco enquanto equipa técnica é chamá-los à terra, trabalhar em relação ao que podemos controlar. Como é que o Gil pode jogar, que sistemas pode usar... Esse é o nosso foco. Claro que eles sabem, mexe um bocadinho com os jogadores mas não com a equipa técnica."