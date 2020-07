Rúben Amorim: «Jovane e Acuña? Já vivi situações piores com equipas que ganharam vários títulos»

Rúben Amorim desvalorizou o desentendimento entre Jovane Cabral e Acuña no balneário do Sporting depois do empate em Moreira de Cónegos, dizendo que já viveu pior e lembrando o ambiente em equipas ganhadoras.





"Foi já dito pelo clube, não foi nada de mais, nem chegou a ser uma discussão. Mas isto depende dos sinais ou das derrotas, se ganharmos amanhã dizem que é porque os jogadores querem ganhar jogos, se perdermos é porque existe um mau ambiente na equipa. Já vivi situações muito piores com equipas que ganharam vários títulos. Não tem comparação nenhuma, já vivi na Seleção. Eu imagino equipas grandes, vencedoras, Paulinho Santos, Jorge Costa, Pedro Barbosa, Sá Pinto, e eu imagino a confusão que não foi naqueles balneários", disse o treinador na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Santa Clara.Comodeu conta, os ânimos no balneário do Sporting estiveram muito exaltados e foi, inclusive, necessária a intervenção de alguns jogadores para separar os protagonistas de um incidente que se travaram de razões logo após os 90 minutos. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, Marco Acuña pediu explicações a Jovane Cabral por aquilo que o argentino considerou um excesso de individualismo do camisola 77 dos leões, acusado ainda de não participar como os restantes na cobertura defensiva.