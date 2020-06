Rúben Amorim lembra reação de Mathieu: «Eu não teria dado a mesma resposta...»

Para lá de ter abordado de uma forma genérica a decisão de Mathieu se retirar, Rúben Amorim elogiou a personalidade do defesa francês, especialmente pela forma como reagiu à decisão do técnico em deixá-lo de fora diante do Paços de Ferreira. Uma reação que o técnico, que foi também ele jogador, assume que provavelmente não teria tido.





"O Mathieu é uma pessoa invulgar, muito calada, muito introvertida, mas muito querida pelos colegas. Estive quatro meses com ele, ainda que de forma intercalada devido à paragem, mas é um jogador acima da média. Que deu uma resposta fantástica quando ficou fora, que eu provavelmente não teria dado o seu currículo, e isso surpreendeu-me bastante", assumiu o treinador leonino.Por outro lado, Amorim explicou ainda como se deu o lance da lesão. "Foi um choque entre dois jogadores, num lance perto da baliza, quando tentou impedir o remate. Um lance que acontece mil vezes, foi um azar muito grande. Não foi culpa dele, nem de ninguém. Agora há que seguir em frente, vem aí uma nova fase. O futebol não é tudo na vida. São muitos anos a acordar cedo para ir treinar e ele agora até vai sentir uma alegria por não ter de acordar cedo para ir treinar e ir ao ginásio", concluiu entre risos."A nível técnico e de expêriencia o Mathieu era acima da média, não só no Sporting mas em Portugal. Apesar da grande qualidade dele, temos uma ideia simples e os comportamentos podem ser feitos por outro jogador. Espero uma equipa muito motivada pelo momento. Saiu um colega e temos de jogar um bocadinho por ele. Não temos de jogar sempre com o coração, mas temos de usar estas sensações no campo com razão e demonstrar o apreço que temos por ele na nossa qualidade de jogo."