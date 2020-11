Rúben Amorim: «Liderança? Estaria mais pressionado em terceiro ou em quarto...»

Rúben Amorim garantiu esta sexta-feira que nem ele, nem os jogadores do Sporting sentem qualquer tipo de pressão por estarem na liderança do campeonato.





"O plantel tem sabido lidar. Pensamos jogo a jogo. Os jogadores estão bem, sabem que precisam de vencer para manter a classificação. Neste caso, aconteça o que acontecer, estaremos na liderança no final da jornada. Vencendo vamos ficar duas semanas na liderança e é isso que queremos, mas o foco é como fazê-lo e manter a dinâmica. Estamos no início, está tudo muito junto na tabela. Estaria mais pressionado se estivesse em terceiro ou em quarto do que em primeiro e os jogadores têm de se sentir confortáveis com isso", considerou o técnico leonino na antevisão ao duelo com o Moreirense.