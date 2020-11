Rúben Amorim: «Mais do que a liderança, importa manter esta dinâmica»

Rúben Amorim gostou da exibição do Sporting em Guimarães, onde venceu por 4-0. Na conferência de análise ao jogo, salientou que pretende ver esta qualidade, embora haja, no seu entender, muito espaço ainda para melhorar.

Análise ao jogo

"Sabíamos que seria difícil e a equipa correspondeu. Depois do primeiro golo baixámos a linha, até pela reação do Vitória, uma excelente equipa. Mas nós sentimo-nos confortáveis com espaço nas costas do adversário. Depois não entrámos bem na 2.ª parte mas com espaço fizemos o terceiro, quarto e podiam ter vindo mais. Excelente jogo, os jogadores estão de parabéns. Temos de melhorar em alguns aspetos, pois se há golo do Vitória a abrir a segunda parte o jogo podia complicar-se. Mas não há dúvidas quanto ao vencedor e à qualidade do jogo."

Este foi o limite? E este Pote de ouro?

"Jogamos sempre no limite, desde o início da época. E não quer dizer que seja o limite que possam atingir mas sim o limite do dia a dia. Eles fazem o que treinamos e quando as coisas não correm bem ajudam-se uns aos outros. Isso é a única coisa que não vai desiludir os sportinguistas. Sobre o Pote de ouro, são fases dos jogadores. Fez um grande jogo mas tem de continuar a trabalhar pois isto passa num instante. Há um mês estávamos a falar da eliminação com o LASK. Pode mudar para o lado negativo e eles têm de estar preparados".

Título é objetivo?

"Obetivo é vencer o próximo jogo, sabendo que há jogadores que vão agora para as seleções. Neste momento a liga nem é o objetivo, mas sim a Taça de Portugal, o próximo jogo. Lembrando que no ano passado fomos eliminados de forma surpreendente."

Reforço da liderança

"É sempre importante os jogadores irem para uma paragem longa mantendo o lugar. Mas para mim é importante é manter a dinâmica. Agora temos estas três semanas que nos tiram o momento mas eles têm de trabalhar bem. É levar isto como é, o início de um processo. Não está nada feito. Mais do que garantir a liderança, é a forma como nos apresentámos."