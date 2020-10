Rúben Amorim: «Mais vale apostar num miúdo da formação, de 17 anos...»

Ruben Amorim explicou esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o FC Porto, a política de contratações do Sporting, nomeadamente pela ausência da aquisição de avançado, especialmente depois de um arranque de época no qual Andraz Sporar não é opção.





"Fizemos uma avaliação do grupo. Se formos ver, já no ano passado começámos a revolução, pois libertámos o Jesé e o Bolasie na retoma. Temos muitos jogadores da formação e temos também de ter experiência para os acompanhar. Contratámos jovens talentos do nosso campeonato. Está claro para todos que estamos a passar uma fase difícil, mas estou contente com o que fomos buscar. Fizemos esta lista há muito tempo. Desde que cheguei que tenho uma ideia do avançado centro que pretendo e se não for possível, mais vale apostar num miúdo da formação, de 17 anos, para o construir e ter o topo de avançado que queremos. Isso está claro na minha cabeça. Sei os jogadores que quero e se não o conseguir não vale a pena", garantiu o técnico leonino.