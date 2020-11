Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Amorim mete gelo: regresso ao trabalho no 1.º lugar Liderança da Liga motiva balneário mas técnico tem procurado evitar excesso de confiança. Ninguém fala do título, só do jogo seguinte





ALEGRIA SEM EUFORIA. Os sorrisos estão estampados na cara dos jogadores do Sporting; Amorim pede pés assentes na terra

• Foto: FOTOS SPORTING CP