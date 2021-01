Rúben Amorim multado por falhar 'flash interview'

Rúben Amorim foi multado em 383 euros por não se ter apresentado na 'flash interview' posterior ao duelo com o FC Porto, da Allianz CUP. De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, não foi apresentada qualquer justificação para essa ausência.





Para lá desta multa, o clássico da Allianz CUP resultou ainda numa repreensão e multa de 714 euros ao Sporting por atraso no reatamento, mas também de um processo disciplina ao clube de Alvalade.