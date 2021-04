Rúben Amorim multado por não usar máscara em Braga: o que diz o relatório dos delegados

Rúben Amorim foi multado em 383 euros por não ter utilizado máscara no camarote no qual estava a seguir o duelo com o Sp. Braga, de acordo com o mapa de castigos esta terça-feira revelado pelo Conselho de Disciplina da FPF.





Rúben Amorim justifica ida da polícia ao camarote Rúben Amorim justifica ida da polícia ao camarote

A carregar o vídeo ...

"No decurso de toda a primeira parte do jogo e parte da segunda, o treinador da Sporting CP SAD, Rúben Amorim, que se encontrava no camarote 33, reservado exclusivamente à sociedade desportiva visitante, esteve em permanência sem envergar máscara protectora, situação que, inclusivamente, levou a que o coordenador de segurança do evento solicitasse a presença de agentes da força polícial destacada, os quais advertiram o referido agente desportivo no sentido de colocar a máscara, o que fez de forma pontual até final do jogo", pode ler-se no mapa de castigos.