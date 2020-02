Rúben Amorim na lista do Sporting para a próxima temporada

Rúben Amorim é um nome que agrada em Alvalade e, de acordo com informações recolhidas por Record, o atual técnico do Sp. Braga está na lista de Frederico Varandas para a próxima temporada, na eventualidade de se confirmar o fim da ligação com Silas.





Para além de ser reconhecida qualidade ao jovem treinador, de 35 anos, ao que foi possível apurar o presidente do Sporting e o timoneiro dos bracarenses têm uma relação de amizade, o que pode facilitar a aproximação entre as partes com vista a 2020/21.Recorde-se que, desde que o líder do Sp. Braga, António Salvador, apontou Rúben Amorim como técnico da equipa principal, os bracarenses contabilizam nove vitórias, um empate e apenas uma derrota.