Rúben Amorim: «Na próxima época já não vamos apanhar toda a gente distraída»

Na antevisão ao jogo com o Marítimo (amanhã, 21H45), último da temporada do Sporting, Rúben Amorim fez esta terça-feira a análise do que foi a época dos campeões nacionais.





"É um misto, não correu como planeado na Europa, foi difícil. Depois tivemos de fazer um planeamento para jogar de semana a semana. Os jogadores cresceram mais do que eu pensei, o campeonato foi mais curto, rodámos toda a gente, tivemos mais tempo para treinar, mais do que os nossos rivais. Na Taça de Portugal podíamos ter ido mais longe. Ganhámos a Taça da Liga, foi um ano muito bom. Os jogadores cresceram, valorizaram-se, na próxima época vamos sofrer muito mais, mas temos mais treino. Não vai haver muitas mudanças no plantel, espero eu, mas a nossa ideia é não mudar muito, os jogadores já têm esse treino, vão para um patamar diferente. Podia ter sido melhor em algumas vertentes, mas acabou tudo por correr bem, precisávamos de treino, consolidar processos. Para o ano já não vamos apanhar toda a gente distraída", disse.