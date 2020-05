Rúben Amorim não baixa fasquia nos treinos: exigência e muita bola

O Sporting realizou este sábado o último treino antes de um dia de folga no final da primeira semana de trabalho pós-confinamento.





A exigência de Rúben Amorim com o plantel não baixou: "sempre com a bola presente e com uma resposta positiva da parte dos jogadores. Apesar de todas as limitações, atendendo às circunstâncias atuais, todas as vertentes de treino foram aplicadas", sublinham os leões na nota informativa publicada no site oficial.Renan Ribeiro e Luiz Phellype não estiveram às ordens do treinador: o guarda-redes esteve no ginásio (trabalho de reforço muscular e entregue a Tiago Ferreira para treino específico no relvado, na última meia hora do apronto), ao passo que o avançado continua a recuperar da lesão no joelho direito.Os leões regressam ao trabalho na segunda-feira às 10 horas.