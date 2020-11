Rúben Amorim: «Não é a mesma coisa enfrentar o Pepe ou um central do Tondela»

O Sporting venceu este domingo o Tondela por 4-0 e saltou, à condição, para a liderança do campeonato. No final da partida, Rúben Amorim demonstrou-se satisfeito pela exibição dos seus jogadores, pela conquista de mais três pontos mas lembrou, depois de um festival de ataque, que as realidades entre as várias equipas são diferentes. Nomeadamente entre FC Porto, o único a roubar pontos aos leões até ao momento, e o adversário de hoje.





"Foram três pontos, vale o mesmo que os conseguidos frente ao Gil Vicente. As exibições dependem sempre do adversário. Não é a mesma coisa enfrentar o Pepe que um central do Tondela, com todo o respeito. Após semana com três jogos, às vezes é preciso jogadores com sangue fresco. Foi uma excelente exibição mas que não dá direito a ninguém de ser titular", começou por dizer o técnico leonino na conferência de imprensa."Sim, claro que há que melhorar a eficácia. Mas não sofremos um golo por centímetros perante um adversário que quase não atacou. Se não sofrermos estaremos sempre mais perto de vencer. Estamos contentes mas são apenas três pontos. Como adepto, eles devem estar satisfeitos com este tipo de exibição. Mas enquanto treinador não dou assim tanto valor a isso. Da mesma forma que disse aos jogadores para não lerem jornais se não vão pensar que são melhores do que são e ser enganados", concluiu.