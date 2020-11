Rúben Amorim: «Não é por estarmos em primeiro que vamos investir mais ou menos»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o V. Guimarães, e abordou vários assuntos, da liderança do campeonato ao mercado de inverno.





"É uma equipa diferente na sua forma de jogar relativamente ao ano passado. No ano passado era ofensivamente muito forte, mas defensivamente tinha lacunas. Tem um novo treinador, que conhecemos do Santa Clara, é uma equipa forte, é a que tem menos golos sofridos no campeonato, com individualidades como o Quaresma e o Edwards que podem fazer a diferença. Antevejo um jogo difícil, mas o Sporting está preparado"."A motivação é a de sempre. É bom estar na frente mas vale o que vale.""O mercado está ainda muito longe, não temos qualquer ideia, fazemos as coisas de forma planeada e não é por estarmos em primeiro que vamos investir mais ou menos. Há um processo, as ideias são claras, ninguém está a pensar no mercado.""Os jogadores têm o mesmo discurso do treinador, da direção, estamos todos a uma só voz. Estamos preparados para vencer o V. Guimarães e só isso interessa.""É desconstruir tudo à volta do primeiro lugar. Somos capazes de vencer o V. Guimarães ou não? Há que simplificar as coisas, ganhando mantemos a posição. É mais um jogo que temos de ganhar, seja o grupo jovem ou mais experiente.""É um jovem com muito talento, no ano passado era titular, esta época entendemos trazer um guarda-redes com outra experiência. Numa altura crucial da escolha para começar a época, o Max teve o problema do covid e o Adán agarrou o lugar. Mas a renovação mostra que o Sporting acredita nele.""É sinal do trabalho da equipa e dos jogadores. Claro que a qualidade tem feito a diferença, vimos pelo jogo com o Gil Vicente , em que não criámos muitas oportunidades e marcámos. O mérito é deles.""Gosto de realçar o trabalho de todos, do Fedall que tem andado a jogar lesionado, do Adán que tem comandado a equipa... A força desta equipa está na sua união. Os bons resultados ajudam, mas sei que esta equipa está preparada para lidar com os maus momentos, está unida e a jogar no limite em cada jogo.""Só vamos saber o impacto quando os adeptos chegarem, é difícil prever se houvesse público como seria. A equipa do Sporting adaptou-se às circunstâncias e os adeptos estão preparados para quando voltarem perceberem que esta equipa dá tudo. Os nossos adeptos são inteligentes e estão a preparar-se para nos apoiar.""O nosso processo não deixa de estar no início, sabemos que vai haver altos e baixos, mas tem de haver consistência."