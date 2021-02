Rúben Amorim não encomenda faixas: «O que ocorreu ao Liverpool também nos pode acontecer»

O Sporting venceu o Paços de Ferreira (2-0) e ficou com uma vantagem de 10 pontos na liderança, algo que nenhum líder na história do campeonato português desperdiçou. Mas Rúben Amorim não relaxa nem encomenda as faixas de campeão, dando um exemplo.





"Não significa nada, nos últimos 10 jogos o Liverpool fez 9 pontos. Se o Klopp sofre essas derrotas, o Thiago Alcântara... Se há alguma equipa do nível do Liverpool em Portugal? Nós não somos. Se a uma equipa como a do Liverpool acontece isso, também pode acontecer a nós", disse o treinador leonino à Sport TV, garantindo que a palavra título, apesar de tudo, não está proibida no seu balneário: "estamos é proibidos de parar de correr. Cada um diz o que quer dentro da equipa. E todos dizemos o mesmo, é a ideia geral."Concretamente sobre o jogo de hoje, Amorim destacou a solidez defensiva da sua equipa: "devíamos ter ficado mais vezes com a bola na 1.ª parte e o Paços aumentou depois a pressão. Depois marcámos no início da 2.ª parte e fechámos o jogo. Estivemos bem defensivamente e podíamos ter sido melhores ofensivamente. Mas defendemos com segurança, faz parte desta equipa, muito eficaz e trabalhadora. Vai crescer com o tempo para dominar do início ao fim. Sétima vitória seguida? É importante mas nem olhamos tanto a isso. Era um jogo importante, mas era mais um."