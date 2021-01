Rúben Amorim: «Não esperava este meu trajeto»

Rúben Amorim reencontra amanhã o Sp. Braga, a equipa que orientava antes de ser contratado pelo Sporting e que o lançou para a ribalta. Na conferência de antevisão ao jogo, lembrou os bons moementos que viveu no Minho e falou da sua ascensão meteórica.

É um jogo especial para si? O Sp. Braga está mais fraco com baixas por Covid-19?

"Vou reencontrar pessoas que me marcaram, uma cidade em que adorei lá estar, deu-me a oportunidade e estarei sempre grato ao Braga. Ausências por Covid? Nunca tivemos ninguém a dízer que fomos eliminados da Europa por causa do Covid. Não serei eu a dizer que o Braga está mais fraco. Tem um grande plantel, não o vejo mais fraco, como se viu contra o Boavista. Estamos preparados para um Sp. Braga na máxima força."

"A sua contratação foi o grande momento do Sporting em 2020? Foi um ano maluco?

"Pensamos no que foi feito no último ano, um ano diferente, e não esperava este meu trajeto. Tive sorte e competência de muita gente ao meu lado. Mas às vezes muda de um momento para o outro. Nas férias temos mais tempo para pensar no que se passou. A minha contratação como ponto mais alto do Sporting? Depende da perspetiva. Se estivesse a perguntar no fim da última época quando perdemos o terceiro lugar seria diferente. Na altura foi visto como um falhanço. Vivemos muito dos resultados."

Rúben Amorim: «Êxito como o de Villas-Boas já não vou ter» Rúben Amorim: «Êxito como o de Villas-Boas já não vou ter»

A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas disse que Amorim tem "chama única". Tenta seguir AVB?

"Êxito como ele teve já não vou ter, estou fora da Europa. É sempre bom ouvir elogios mas faz parte. Acho que não vou perder a chama, trabalho com gente capaz, às vezes com mais chama do que eu. Vale o que vale."

Quebra de Pote e Nuno Santos?

"Faz parte a desinspiração. Às vezes estamos em bons momentos e bloqueamos, ou o contrário. Pote fez um ínicio de época que não é normal em nenhum jogador e colocou a fasquia tão alta... Nuno Santos tem feito trabalho incrível pela equipa e no outro jogo ficou fora porque temos outros jogadores, como o Tabata. Mas eu olho mais para a equipa."