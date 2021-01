Rúben Amorim não quer falar do mercado: «Depois de um jogo destes...»

Janeiro já está aí e é a última oportunidade para grande parte das equipas reforçarem os seus planteis para atacar a fase final da temporada, mas Rúben Amorim não quer falar desse tema. Pelo menos não agora, depois de um duelo com o Sp. Braga no qual viu um comportamento que o agradou.





"Depois de um jogo destes, em que mesmo faltando muita coisa, sabendo que temos de melhorar, com este comportamento, falar do que precisamos não cai bem. Tenho é de enaltecer o trabalho do grupo. Estou contente pelos jogadores, mas se houver mudanças será a pensar no projeto do Sporting", explicou.Por outro lado, Amorim abordou a luta pelo lugar na frente de ataque, entre Tiago Tomás e Andraz Sporar. "São parecidos, vão no espaço e estão melhores a receber a bola. Têm características parecidas, mas o facto de um ser titular e o outro bem bem e ganhar o lugar só acontece porque variamos. Olhamos ao rendimento e esforço e eles andam a roubar o lugar um ao outro. São parecidos: o TT ainda é júnior, se calhar um pouco mais pressionante. Mas o Sporar quando entra em campo nota-se o respeito que impõe. Agora têm esta semana para lutar pelo lugar. A equipa agradece, principalmente o treinador", assumiu.