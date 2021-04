Rúben Amorim: «Não sinto que os jogadores estejam a facilitar»

Esta semana, o Sporting entrará em campo apenas no domingo, já depois dos dois rivais mais diretos jogarem, mas para Rúben Amorim essa situação não faz qualquer diferença. Para o técnico do Sporting, importa aos leões fazerem o seu trabalho, isto num jogo no qual o treinador aponta a um feito histórico do clube de Alvalade.





"Faz parte do campeonato. Quando fizemos o planeamento e discussão entre jogos, eu próprio disse que preferia jogar de uma certa forma. Independentemente de jogar antes ou depois, pela semana que tiveram, com o empate é normal, mas ainda sei vai perder pontos. Como este jogo podemos alcançar a melhor série sem perder do clube. Nós queremos ganhar... Mas mais do que os 2 pontos que perdemos, estamos a melhorar. Concordem ou não, entendo que a equipa está a melhorar. Temos de continuar o nosso caminho. Voltar a ganhar é o único remédio. Não temos de olhar para os outros, dependemos de só nós", frisou o treinador do Sporting.Questionado sobre a sua referência à ausência da tal 'estrelinha' no encontro da jornada passada e sobre se sente os jogadores a facilitar, Amorim foi claro. "Foi apenas um comentário a seguir ao jogo. Foi uma curiosidade. Tanto se fala, acontece a todos. Não sinto que os jogadores estejam a facilitar. São muito rigorosos no seu trabalho. É uma equipa jovem, que tenta sentir-se confortável na parte final dos jogos e talvez por isso não seja tão acutilante. Mas as outras equipas quase não têm ocasiões. Quando começou o campeonato, as equipas jogavam de forma mais pressionante e nós usávamos o espaço nas costas. Tínhamos esse espaço todo e agora não temos. O jogo é atacar e defender. Nós controlamos os jogos, não são divididos. Mas temos de criar mais, pois o controlo está do nosso lado. Temos dominado a maioria dos jogos, falta o resto, mas isso vem com tempo. Tivemos este empate, um empate injusto, mas há que seguir em frente e pensar neste jogo", disse.