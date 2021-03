Rúben Amorim não teme novo surto de Covid-19 no Sporting: «Faz parte deste campeonato»

Rúben Amorim foi esta sexta-feira confrontado com os dois casos de Covid-19 no plantel do Sporting - de Matheus Nunes e Antunes - e garante que não está preocupado com um eventual surto que possa afetar a equipa nesta fase da temporada.





"É sempre mau ter casos. Fazemos tudo desde o primeiro momento para evitar isso mas há coisas que não controlamos. Quando acontece um é ser ainda mais rigorosos no controlo - se isso é possível. É esperar e ir testando. Temos agora duas semanas de paragem e o treinador fica a pensar se será que é melhor apanharem ou não... (risos) Isto aligeirando a questão... Mas temos muitos jogadores", afirmou o treinador dos leões, na antevisão à partida com o V. Guimarães - amanhã, em Alvalade, às 20h30.Relativamente ao facto de a Covid-19 poder influenciar as escolhas ou mesmo ter implicações na luta pelo título, Amorim mostra-se tranquilo e lembra a situação vivida no início da época."Não tememos nada. É sempre uma possibilidade. Tivemos um grande surto no início e já ninguém está protegido disso. Também dá oportunidade de meter jovens na convocatória. Não há nada que temer. Sabemos que isto faz parte deste campeonato", justificou, relativizando o 'timing' em que os casos estão a surgir. "Não controlamos isso. Em vez de sofrer já, é ir testando e ir treinando os outros, os miúdos. É levar isto com a máxima naturalidade", vincou.