Rúben Amorim: «Não tenho palavras para a atitude destes jogadores»

Rúben Amorim reage à vitória (2-0) do Sporting na Madeira, diante do Nacional, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS.

"Cada vez melhor no entendimento daquilo que o jogo está a pedir. Não tenho palavras para a atitude destes jogadores, tenho um orgulho enorme de ser treinador deste grupo. Agora, são mais três pontos e temos de continuar a trabalhar. Fisicamente estiveram muito bem, são muito bem acompanhados, estavam preparados para um jogo difícil", começou por dizer o técnico leonino em conferência de imprensa.





"Sabendo que não se pode jogar da mesma maneira, a favor e contra o vento, quando se está no ataque é melhor bolas mais cruzadas e depois é contar com a inteligência deles. Jogam num clube muito grande e são muito inteligentes. Têm de perceber as características dos colegas, do que o jogo está a pedir e de ser mais fortes dentro do terreno e fomos."



Alterações no onze para o próximo jogo

"Tínhamos de ganhar este jogo. O Feddal levou amarelo e vai ter de ficar de fora. Os jogadores têm de lutar por um lugar mas eles sabem que têm sempre um colega para os substituir, mesmo sem os amarelos, durante os treinos, eles sabem que têm de lutar muito por um lugar."