Rúben Amorim: «Não vou mudar. Se acredito numa coisa, vou continuar até ao fim»

Questionado sobre a necessidade de mudar a forma da equipa jogar por conta da entrada de Paulinho, Rúben Amorim deixou a garantia de que está imune a críticas e que não se deixa condicionar por aquilo que se diz de fora.





"Se estamos a criar mais oportunidades, é rematar melhor à baliza! Se concedemos menos, cabe-me a mim continuar nesse caminho. Nem sempre quando está tudo bem tem de se manter tudo. Agora, quando os resultados não aparecem é normal as pessoas duvidarem. Não vou mudar. Se acredito numa coisa, vou continuar até ao fim. É algo bastante óbvio desde o primeiro momento. É porque acredito que este é o caminho, seja o Paulinho ou outros. Antes dizia-se que o sistema era sempre o mesmo, já aconteceu no Braga. Estou blindado para as críticas, mesmo que sejam válidas. Mas sou eu o treinador, sou eu quem escolhe. Não gosto de ser condicionado. Baseio-me em quem está aqui e escolho assim", disse, em conferência de imprensa.Amorim desvalorizou ainda as críticas à equipa... até porque não segue as redes sociais. "Não faço a mínima ideia. Não tenho nada, não tenho redes sociais, estou blindado nesse aspeto. Dou esses conselhos aos jogadores, mas eles são novos, têm redes e chegam a tudo. É a gestão de cada um. Cabe-me a mim dar conselhos que devo dar. É algo natural, que faz parte do futebol e há que lidar a com máxima naturalidade", disse.Quanto ao Sp. Braga, o adversário de domingo: "Obviamente vai ser um jogo difícil, diante de uma excelente equipa, que ainda está na luta, que tem experiência, jogadores experientes, que joga muito bem, em casa... Já estão habituados a isto e que joga num sistema num sistema que se adapta ao nosso. Jogam em 4-4-2 mas Galeno faz de quinto no corredor. Uma equipa que conhecemos bem, é um jogo que pode ser decidido nos pormenores. Trabalhámos isso, olhámos muito para os jogos contra eles, especialmente o da Taça da Liga. Pode ser decidido nos pormenores. Sabemos da qualidade deles e da nossa".