Rúben Amorim: «Nem eu nem Carlos Carvalhal devíamos ter sido expulsos»

Rúben Amorim assumiu esta segunda-feira que vai trabalhar "para melhorar passo a passo", numa altura em que já soma três expulsões do banco do Sporting.





"Não foi nada demais [expulsão na final da Allianz Cup frente ao Sp. Braga]. Tudo o que acontece no campo, fica no campo. Tal como o mister Carvalhal, não espero nenhum castigo, apesar de já ter sido expulso. Entendo que foi um erro a nossa expulsão, por isso não espero nenhum castigo, muito menos pesado. O foco é no próximo jogo. Espero estar no banco amanhã", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Boavista (21h15).E prosseguiu: "No FC Porto foi o que foi, e assumi. No Famalicão, foi um golo aos 90 e poucos minutos, com um golo que nos deixou nervosos, e assumi. Não devíamos ter sido expulsos nem o mister Carvalhal nem eu. Não há público, eu ouço o que ele diz, ele ouve o que eu digo, e é completamente diferente, podemos falar um para o outro. Vou melhorando passo a passo, porque os meus jogadores precisam de mim. Estou num grande clube e não posso ser expulso tantas vezes".