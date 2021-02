Rúben Amorim: «Notou-se que o Benfica não está assim tão desunido como se diz»

Rúben Amorim tem um clássico pela frente, mas não tira as suas atenções daquilo que as equipas portuguesas têm conseguido fazer nas competições europeias.

Esta sexta-feira, em antevisão ao duelo com o FC Porto, o treinador dos leões negou o facto de este ser o 'jogo do título' e falou sobre os momentos de FC Porto, Sp. Braga e Benfica, equipas que surgem como principais rivais pela luta pelo título nacional.

"]Jogo do título?] Não. É mais um jogo. Tivemos de ver o jogo do FC Porto e ver a forma como eles festejaram o golo contra o Marítimo. O Sp. Braga ontem também marcou um golo aos 85 minutos e correram logo para o meio-campo. O Benfica também festejou da forma como festejou o golo do Rafa e notou-se que não está tão desunido como se diz. Olho mais para as ações", começou por dizer o técnico leonino.

"Não estamos à distância de um jogo para sermos campeões"

"Obviamente que desde o ano passado que melhorou os jogadores. Os jogadores estão mais preparados, têm demonstrado mais ambição, mas não estamos à distância de um jogo para sermos campeões. Estes são só mais três pontos, temos de estar preparados apenas para fazer um bom jogo", concluiu.