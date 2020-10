Rúben Amorim: «Nuno Mendes foi uma surpresa. Vai ser o titular da Seleção muitos anos»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, confessa-se surpreendido com o talento de Nuno Mendes, de apenas 18 anos.





"Nuno Mendes? Foi uma surpresa muito grande. Quando cá cheguei, vi o Matheus Nunes mais maduro, embora com deficiências, mas mais maduro, o Quaresma mais maduro, e pensei que Mendes ia demorar mais tempo. Para verem como eu estava errado.... Teve uma transformação incrível e é muito adulto a jogar. Nota-se algum cansaço mas faz parte do crescimento, é um talento e no futuro será o titular da Seleção por muitos anos", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara.O lateral tem-se afirmado como titular do Sporting e já é cobiçado por alguns dos maiores clubes europeus.