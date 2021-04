Rúben Amorim: «Nuno Mendes não está preparado para sair este ano. Talvez daqui a cinco...»

Nuno Mendes tem sido alvo do interesse de muitos 'tubarões' europeus, com destaque para os gigantes de Manchester, o United e o City. Questionado sobre se o lateral está preparado para jogar num campeonato de topo, Rúben Amorim 'puxou a brasa à sua sardinha', no sentido de que gostaria de continuar com o jovem lateral de apenas 18 anos.





"O Nuno Mendes não está preparado para sair este ano, nem no próximo. Talvez daqui a cinco anos (risos). Queremos ficar com os melhores mas o mercado tem leis. Sabemos que temos de vender mas a ideia não passa por aí, mas sim ganhar ao Moreirense. Ele tem uma cláusula alta, está feliz aqui e por isso não há preocupação. Só nos interessa a todos ganhar ao Moreirense. Estamos tranquilos em relação a isso", disse o treinador leonino na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, marcado para segunda-feira às 21 horas.Além de Mendes, também João Palhinha vai gerando interesse lá fora mas Amorim lembra que representar o Sporting já é algo que origina muito orgulho. "somos um grande europeu. Fico feliz por eles mas já jogam num grande clube. Ainda há muitos jogos para fazer esta época e os jogadores sabem que hoje é uma coisa, amanhã é outra. O sucesso da equipa é que faz crescer os jogadores, os jogadores não cresceram assim tanto individualmente. Há orgulho por jogar no Sporting", referiu o técnico, falando depois na generalidade: "eles têm de ter noção que tudo pode mudar de um momento para o outro. Hoje há palmadinhas nas costas, amanhã tudo pode mudar. Tem de lutar dia a dia por essa valorização. Mas o foco é jogo a jogo."