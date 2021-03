Rúben Amorim: «O coração não tem a ver com técnica nem com tática e hoje apareceu outra vez»

Rúben Amorim considerou que o Sporting realizou uma exibição abaixo do que pretendia frente ao Santa Clara, mas destacou a reação da equipa na reta final do jogo, depois de consentir o golo, para ainda conseguir a vitória.





"O jogo começou com alguma passividade do Sporting. Não foi o melhor dos nossos dias. Tivemos alguma passividade em muitos momentos do jogo e a reação ao golo veio provar isso, porque depois acelerámos o jogo, sentimo-nos apertados. Estes jogos sempre a vencer e sem perder dá-nos isto. Conseguimos fazer golo na primeira oportunidade e deixámos passar o tempo. Vitórias trazem isso e não estamos preparados, temos de melhorar. Depois vem a reação da equipa e o coração não tem a ver com técnica, nem com tática, aparece muitas vezes e hoje outra vez", afirmou o técnico, à Sport TV."Exibição menos conseguida, sabemos o grupo que temos, a juventude que temos. A equipa algo ansiosa, passiva. Temos de melhorar. Treinador também tem de ajudar a passar estes momentos. Mesmo assim fomos consistentes, sofremos golo de ressalto mas deixámos o jogo correr.""Não estávamos a conseguir segurar a bola e o Dani da-nos isso.O Nuno não estava bem e tínhamos de mudar alguma coisa. São juniores, percebíamos que precisávamos de outro jogador e o Matheus está preparado, é um grande reforço. O Dani merece jogar mais, dá-nos mais bola. Depois entrou o Nuno Santos para a profundidade e o Jovane foi para meter gente na frente.""Sinceramente só quero ganhar ao Tondela. Está tão difícil ganhar cada jogo e trocava isso por uma vitória ao Tondela"