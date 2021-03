Rúben Amorim: O estagiário que mandava no balneário

Rúben Amorim começou a carreira de treinador no Casa Pia, em 2018, quando ainda nem tinha curso: mudou os horários, implantou banhos de gelo diários, usou as táticas de Jorge Jesus e, apesar das descascas, todos o adoravam – até pagou a renda da casa a um dos atletas.





Victor Seabra Franco, presidente do Casa Pia, lembra à Sábado como tudo começou, no verão de 2018. O Carlos Pires [diretor desportivo] disse-me: 'Falei com o Rúben Amorim e ele vai fazer cá o estágio de treinador. Há algum inconveniente?' E eu: 'Não, não há problema nenhum, é um antigo internacional, jogou no Benfica, é bem-vindo, esperemos que venha para ajudar'".Leia AQUI o artigo na íntegra