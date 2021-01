Rúben Amorim: «O foco é vencer este jogo e estar mais duas semanas na liderança»

Rúben Amorim perspetivou esta quarta-feira o jogo de amanhã com o Nacional, uma partida em que os leões se prepararam para as dificuldades, não só dentro do campo como também fora dele. As previsões apontam para chuva e vento e a intempérie pode ser um problema.





"A preparação não é especial, pensamos jogo a jogo, depois deste começaremos a preparar o seguinte. O que se pode esperar é um Sporting como tem sido, com uma excelente atitude mas que sabe as limitações que ainda tem. Será um jogo difícil, o Nacional tem uma equipa bem organizada, com treinador de qualidade, e será num dia em que sabemos que pode haver uma tempestade na Madeira. Tentámos preparar-nos para o que pode acontecer. Vamos ser muito competitivos.""O mercado é com a estrutura do clube. Penso contar com os jogadores que tenho. Estou satisfeito com os que tenho à disposição, eles estão preparados para o jogo com o Nacional e isso é o mais importante.""Penso que há coisas que só vivendo estaremos preparados. Não há que pensar nisso, há que adiar ao máximo. Numa semana temos dois jogos para o campeonato e a meio um da taça em podemos comprometer tudo. Esse é o nosso foco, queremos ganhar todos os jogos e não nos podemos preparar para perder. Só vivendo é que sabemos ao certo como será. A preparação é sempre para vencer o próximo jogo.""É uma equipa muito organizada, joga com várias variantes, uma saída a três com médios, jogam de diferentes formas, podem alinhar com homens diferentes na frente e isso muda a sua forma de jogar. Tem o Rúben Micael, que é muito experiente, dois laterais muito ofensivos, uma forma de atacar que até encaixa na nossa forma de defender. Temos de estar preparados para o jogo, até devido às condições climatéricas. Há que ter muita atenção nas bolas paradas... Estamos preparados para a máxima dificuldade, mas queremos vencer o jogo.""Sou muito transparente no que penso e não me atrapalho muito. Somos candidatos a vencer o próximo jogo, faltam 22 jornadas e isso é muito. Numa semana podemos perder 6 pontos, ser eliminados da taça, no futebol tudo é possível. O meu pensamento é vencer este jogo e estar mais duas semanas na liderança. Esse é o nosso foco, não precisamos de pensar muito mais no resto, mesmo neste mês. Quando acabar o nacional vamos preparar o Marítimo.""Só comento jogadores do Sporting ou adversários.""Na equipa B têm de estar preparados para o caso de serem chamados. São ativos do Sporting e têm de estar disponíveis para ajudar o clube. Temos o nosso plantel mas ninguém sabe o dia de amanhã.""Se o árbitro decidir, o Sporting vai ser competitivo e vamos lutar pela vitória. Se houver essa situação, não pressionaremos ninguém. Podemos ganhar ao segundo ao terceiro como perder com o último. A nossa forma de ver as coisas é que tudo é difícil mas podemos ganhar a qualquer equipa.""Os adversários jogam bem, os treinadores são muito inteligentes, as equipas e os seus jogadores têm os seus momentos. Aqui com o Gil Vicente tivemos dificuldades para criar jogadas para finalizar e três dias depois, com o Tondela, foi o que se viu. Sei que no futebol às vezes basta um clique, tem a ver com coisas que não controlamos. Sabemos que isto pode mudar de um momento para outro, mas a nossa forma de jogar não.""O trabalho é o mesmo de outros treinadores, há menos tempo para treinar, mas estamos preparados para essa exigência. É mais recuperar, menos treino, mas também vai haver mais jogo e mais oportunidades para todos os jogadores. E isso parece-me importante."