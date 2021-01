Rúben Amorim: «O Miguel Oliveira não tem carta e safa-se muito bem na vida»

Rúben Amorim comentou esta quinta-feira o facto de já estar habilitado a orientar a equipa do Sporting como treinador principal e garantiu que terá pouco impacto na equipa.





"Não muda muito na rotina, alivia o Emanuel [Ferro], que tinha uma situação ingrata. As duas competições em que saímos foi o Emanuel a dar a cara e não é justo. Tenho de ser eu. Nesse aspeto fico contente porque eu é que tenho de dar a cara", afirmou o técnico, na antevisão ao jogo com o Rio Ave.O técnico foi depois confrontado com as palavras do presidente da Associação Nacional de Treinadores, José Pereira, que considerou que uma pessoa não pode conduzir por estar a tirar a carta. E Amorim respondeu de forma curiosa: "O Miguel Oliveira não tem carta e safa-se muito bem na vida".