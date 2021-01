Rúben Amorim: «O míster Carvalhal tem razão, fomos eficazes»

Carlos Carvalhal considerou que a eficácia do Sporting foi decisiva para o triunfo leonino (2-0) sobre o Sp. Braga e Rúben Amorim concordou com o treinador minhoto.





"A defesa de Adán, na segunda parte, estava fora de jogo (risos)... Foi uma grande defesa, mas mais valia ter deixado a bola entrar, pois deu canto. O Hugo Viana convenceu este guarda-redes, que tinha várias propostas, a vir para cá. Acho que o míster Carvalhal tem razão, pois fomos eficazes. O Pote e Nuno Santos não muito bem. Não conseguíamos definir bem, tivemos alguma dificuldade, mas fomos eficazes, muito rigorosos na forma de defender. Muitas vezes o Braga deu o 1x1 e nós não aproveitámos isso. Vimos isso com o Sporar e o Nuno Santos. Temos muito a trabalhar, fomos eficazes, mas acho que no final merecemos a vitória", disse Amorim na conferência de análise ao jogo."Sabíamos que ia ser um jogo complicado. Entrámos bem no jogo, completamente controlado, a ter mais bola, e depois o Sp. Braga teve a oportunidade do Ricardo Horta. O Adán faz grande defesa e a partir daí perdemos um pouco. Na segunda parte entrámos com o golo fora de jogo, a linha defensiva esteve muito bem. Depois marcámos e agarrámos-nos uns ao outros. O Matheus entrou para segurar o lado direito e mexeu com jogo, Sporar entrou bem, todos os que entraram mudaram o jogo. Fomos eficazes, felizes mas fizemos por merecer. Estamos preparados para tudo e vencemos justamente", acrescentou o timoneiro do Sporting.