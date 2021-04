Rúben Amorim: «O Palhinha com cartão amarelo por vezes mais vale não tê-lo em campo...»

Rúben Amorim assumiu que o cartão amarelo mostrado a Palhinha, logo aos 10 minutos do jogo frente ao Famalicão, acabou por condicionar a exibição do médio-defensivo do Sporting.





"O Palhinha foi condicionado. O Palhinha com cartão amarelo por vezes mais vale não tê-lo em campo porque é um jogador agressivo que nos trava as jogadas, é ele que para as transições. O jogo do Palhinha parou na primeira jogada. A partir daí teve de andar em pézinhos de lã", começou por dizer o técnico dos leões, justificando as alterações feitas no meio-campo, com a descida de Pote para a posição '8'."Pedro Gonçalves é médio-centro, para certos jogos podemos mudar a características e composição do meio-campo. É a posição dele, não faz tantos golos mas acho que se diverte mais a jogar", atirou, aproveitando para elogiar Feddal e Eduardo Quaresma.





"O Feddal estava tocado, mas é um leão e tenta jogar todos os jogos. Acabamos o jogo com três defesas. Realçar a entrada do Quaresma, está a voltar e está sério. Precisávamos do Quaresma com velocidade e no 1x1, que ele é bom para isso. Agora é ganhar o próximo jogo, mantemos os nossos seis pontos de vantagem e a nossa posição", concluiu.