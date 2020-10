Rúben Amorim: «O que me revoltou foi a dualidade de critérios, mas estamos sempre a aprender»

Rúben Amorim reconheceu no final do jogo com o FC Porto (2-2) que se excedeu na forma como falou com o árbitro, mas o treinador do Sporting, que foi expulso, diz que ficou revoltado com a dualidade de critérios.





"Passa pela dualidade dos critérios. Faço mea culpa, pois não devia ter dito o que disse. Mas oiço aquilo todas as semanas e momentos antes ouviu-se pior do outro lado. Mas os treinadores não podem dizer estas coisas. Aceito qualquer punição e castigo, já estou habituado... O que me revoltou foi a dualidade. Mas estamos sempre a aprender e crescer", referiu, na sala de imprensa.Ainda sobre a arbitragem, Amorim não teve dúvidas e aproveitou para lembrar a temporada passada. "Claro que teve influência. Temos tido azar no VAR. Já no ano passado em Moreira de Cónegos... Não gosto de falar, um lance aos 90 e tal, o Seba é agarrado e não há nada. Desta vez um jogador que está no ar, tem o braço nas costas e vamos na intensidade? Para mim é penálti. Fiquei revoltado no momento, pois teve influência no jogo. Não teve influência no decorrer do jogo, porque o jogo foi sempre nosso, estivessem eles com onze ou com dez. De qualquer das formas, os jogadores estão de parabéns", frisou o técnico leonino.A finalizar, e ainda que tenha procurado não responder diretamente à questão, Rúben Amorim falou do lance do penálti e expulsão de Zaidu revertidos. "Era expulso no lance de penálti. É um lance importante no jogo, mas não quero bater mais na mesma tecla".