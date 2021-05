Rúben Amorim: «O Sporting não pode ficar mais 19 anos sem ganhar o campeonato»

Numa conferência de imprensa que servia para antever o jogo de amanhã com o Marítimo, o último da época, Rúben Amorim acabou por falar mais de outros temas dos leões, nomeadamente da conquista do título e da desilusão que foi a saída precoce da Taça de Portugal.





"Alguns jogadores que jogaram menos esta época vão estar neste jogo. Vamos ver coisas, vamos pôr os jogadores que estiveram menos tempo e que nos deram muito. O André Paulo e em princípio o Tomás da equipa B, poderá não continuar connosco, está cá desde os 9 anos, ajudou-nos todo o ano a preparar os jogos, sempre com grande caráter. Queremos premiar o Tomás como exemplo do que deve ser um jogador do Sporting, amanhã vai ser campeão nacional.""Foi o resultado em que ficámos aquém, mais o LASK em casa, mas esse até acabou por ser bom porque depois de sairmos da Liga Europa tivemos mais tempo para trabalhar. Foi uma derrota muito dura, mas olhando para trás conseguimos valorizar o tempo que tivemos para treinar. Na Taça de Portugal acho que falhámos, estávamos em forma e acabamos por perder com o Marítimo. Foi o momento mais baixo da época, em que ficámos aquém das expectativas.""Não faz muito sentido jogar às 21h15 quando já não há nada a ganhar. Jogámos muitas vezes à noite, às vezes a nosso pedido, há que aceitar.""Não recebi dele nem de outros treinadores, não nos conhecemos assim tanto. O clube precisava disto há muito tempo, foi importante ter muitos jogadores da formação porque foi o que planeámos. Agora há que começar de novo. Fomos campeões mas ainda há muito por fazer. O próximo ano vai ser mais difícil e o importante é que não haja este intervalo de 19 anos. O Sporting não pode estar 19 anos outra vez sem ganhar o campeonato.""Se pudermos ajudar o Pedro, muito bem. Mas o objetivo é ganhar o jogo. Se pudermos ajudar vamos fazê-lo, mas não vamos centrar o jogo nele. Damos-lhe os penáltis, um livre mais perto da área... Era um prémio merecido a um jogador que fez uma época fantástica, ajudou a equipa a pressionar , a defender, mostrou capacidade de se adaptar e de defender. A equipa é mais importante do que ele ser o melhor marcador.""Mudaria apenas o acesso, não a limitação do trabalho. Não quero mudar nada, fui várias vezes à federação e era jogador, eles sabem disso, falei muitas vezes com o sindicato. Já quando era jogador tentei entender isso, muita gente dizia que tínhamos de tirar os cursos enquanto jogávamos, mas não podia. Não é assim tão fácil, no estrangeiro é mais rápido, aqui é muito mais difícil. Vou entrar em pré-época no nível 4, a equipa que tem a Supertaça, tem de preparar a Liga dos Campeões mas vou fazê-lo e espero passar. Espero que não haja nenhum problema durante o curso."