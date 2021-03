Rúben Amorim, o técnico que 'não é treinador principal' mas é o melhor para os seus pares

Rúben Amorim foi o mais votado para receber o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga NOS, relativo ao mês de fevereiro, com 36,6% dos votos dos treinadores principais da competição. Na segunda posição ficou Carlos Carvalhal (Sp. Braga), com 30,07%, enquanto Daniel Ramos (Santa Clara), com 10,46%, foi terceiro.





Uma distinção que surge num momento em que o timoneiro do Sporting é acusado de fraude na inscrição como técnico principal, por não ter o curso exigido para exercer.Em causa, comoadiantou, está o facto de Amorim ter sido inscrito como adjunto, não o sendo. O problema é que o próprio regulamento impedia que, por não ter à data o nível UEFA-Pro, Amorim fosse registado como técnico principal. No entanto, mesmo não sendo treinador principal aos olhos da Liga, Amorim é reconhecido como o melhor pelos seus colegas.