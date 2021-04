Rúben Amorim: «O treinador é que pode perder o campeonato; o Sporting já o ganhou»

O Sporting entrou na jornada 26 da Liga NOS com 8 pontos de avanço sobre o segundo colocado FC Porto, já muitos dão o título como garantido pelos leões, mas para Rúben Amorim as contas ainda não estão fechadas. Ainda assim, na visão do técnico o clube de Alvalade já venceu o (seu) campeonato e a única pessoa que o pode perder é... o próprio Rúben Amorim.





"Alguém vai ganhar o campeonato. Há várias equipas que podem ser campeãs, nós só queremos ganhar ao Famalicão. No final alguém vai ganhar, os outros vão perder. É a minha forma de encarar esta situação. Só o treinador vai perder, pois o Sporting vai ganhar o campeonato, pela forma como projetou jogadores. O Inácio, o Matheus, o Dani... Isso não vai mudar. O treinador é que pode perder o campeonato. O plantel tem de estar tranquilo, a responsabilidade é do treinador. É jogo a jogo, estou tranquilo, mais importante do que os resultados é a forma. Só o treinador poderá perder, o plantel tem de estar tranquilo", disse."O Sporting está a fazer o caminho que tem de fazer. É um clube muito grande, tem um projeto, que tem andado para a frente. O que temos de fazer é vencer jogos, não temos de preocupar-nos com mais nada. Não estou preocupado nem com medo de ganhar. Temos de ganhar este jogo e o próximo. É esse o caminho", frisou.Voltando ao duelo da ronda passada, Amorim deixou claro que a resposta a esse desfecho viu-se logo no dia seguinte. "A resposta é sempre importante. Já a tivemos com o Rio Ave, mas a resposta vê-se logo no início da semana. Temos muita gente inconsciente. Já estive em grupos muito mais experientes. Foi um empate, agora temos de pensar no próximo jogo, estar preparados. Mais importante do que perder é a forma como jogamos. É isso que podes controlar. Seja aos 90', num dia menos bom, podes não ganhar. Mas a forma como perdemos é mais importante. Fui criticado quando disse que não podia pedir mais na derrota com o LASK. É verdade, pela forma como encaramos é mais difícil de lidar com o jogo com o Santa Clara. Não posso pedir mais aos jogadores [diante do Moreirense]. Cabe mais ao treinador do que aos jogadores. Podíamos ter ganho com outra facilidade, pois controlámos o jogo, mas não aconteceu. A equipa está bem, preparada para o Famalicão".