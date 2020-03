Rúben Amorim: «O treinador estagiário bateu os recordes de quem tem o 4º nível»

A estreia de Rúben Amorim no banco do Sporting está agendada para domingo (17h30) com a receção ao Aves. O técnico dos leões garante que não está preocupado com opiniões alheias relacionadas com o facto de não possuir o nível exigido para ser treinador principal e lembrou o percurso recente ao serviço do Sp. Braga.



"O treinador estagiário bateu os recordes de treinadores com o 4º nível. Não me preocupo, não me interessa [a opinião dos outros]. O meu foco é no que posso controlar. O treino, o jogo seguinte, a observação do adversário... Dois dias não dá para quase nada e tenho muito para fazer, penso pela minha cabeça e não pela opinião dos outros", afirmou Rúben Amorim em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Aves.



Análise aos primeiros treinos



"Sabia que tinha dois dias, tínhamos de ser intensos, claros e diretos. Não podia passar muita informação porque podia confundir os jogadores. Não houve adaptação especial, fomos diretos à nossa ideia de jogo, vamos arriscar e implementar as nossa ideias. O Aves joga muito bem fora, o treinador muda muito o sistema e isso dificulta a análise. Não nos focamos muitos no Aves, focamo-nos na nossa ideia"



Foco no presente e no futuro



"Jogar contra é diferente. O que procuramos foi implementar a nossa ideia, como jogamos, como pressionamos e não olhamos para o passado. O que importa é o Aves e não quis tratar nada do que estava mal ou bem. O foco foi implementar a nossa ideia de jogo"



Disponibilidade do plantel



"Não falei com o Silas sobre nada ainda, não tive tempo. Gosto de ver as coisa por mim. Senti que jogadores estão abertos a novas ideias que não se podem passar todas em dois dias. Senti que estavam abertos a um novo modelo, teremos tempo para trabalhá-lo. Importante é vencer e depois vamos semanas limpas importantes para implementarmos o nosso modelo."