Rúben Amorim: «O treinador jogou muitos anos naquele lado e é difícil alguns entenderem»

Após a vitória do Sporting em casa do Portimonense, por 2-0, Rúben Amorim destacou a boa entrada em jogo dos leões.





"Entrámos bem no jogo, com qualidade na bola. Não durou assim tanto tempo mas isso tem a ver com a juventude da equipa. Controlámos bem e nesses primeiros 30 minutos podíamos ter resolvido. Depois agarrámo-nos uns aos outros e foi assim até ao fim", começou por dizer o treinador leonino na conferência de análise à partida."Sabia em que ponto os jogadores estão e a sua confiança. Jogo do Sporting transmite o que é a equipa: muito irreverente e solidária mas revela depois alguma inexperiência, o que é normal. Vamos crescer", acrescentou Amorim.O treinador admite que a eliminação europeia causou mossa e que é preciso que todos remem para o mesmo lado: "Entramos sempre assim no jogo. Foi uma derrota dura mas o resultado não reflete o que se passou. Esta equipa sentiu muito o resultado e precisa de toda a gente à volta deles. Entendo a divisão que existe no Sporting, entendo que o treinador jogou muitos anos naquele lado e é difícil alguns entenderem isso mas estes rapazes precisam da ajuda deles, pois são formados no Sporting e eles sentiram essa derrota. Mas talvez da idade e como se agarram uns aos outros, é uma imagem forte."