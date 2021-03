Rúben Amorim: «Os contratos valem pouco e os resultados têm muita força»

Na antevisão ao encontro com o Santa Clara, Rúben Amorim, que esta quinta-feira renovou contrato com o Sporting até 2024, considerou que o mais importante é dar continuidade ao trabalho realizado até ao momento.





"Não é mais do aumentar o prazo e saber que há muito para fazer. O que interessa é o dia-a-dia e o que conta é ganhar o próximo jogo. Os contratos valem pouco e os resultados têm muita força. Ambas as partes quiseram prolongar o contrato. Foi muito rápido, foi conversa amigável. O Sporting estava contente, eu também estava contente, dissemos 'vamos aumentar a ligação' e foi isso que aconteceu", afirmou o técnico dos leões.Amorim fez ainda um balanço deste primeiro ano à frente do Sporting. "Foi muito o que é o futebol, com altos e baixos. Com muito trabalho mas há muito por fazer. Conquistámos uma Taça da Liga, começámos um plano de trazer gente da formação mas temos de dar continuidade", justificou.