Rúben Amorim para Paulinho: «Agora podes dizer que foste barato»

Rúben Amorim interrompeu a 'flash-interview' de Paulinho à Sport TV no final do encontro. O avançado do Sporting foi eleito homem do jogo pelos comentadores do canal desportivo após ter feito o golo que deu a vitória do Sporting na receção ao Boavista, triunfo que valeu a conquista do título de campeão nacional dos leões.





Paulinho, que acabou por ouvir várias críticas pelo baixo números de golos marcados desde a sua chegada ao clube, preparava-se para falar pela primeira vez como campeão nacional quando o treinador do Sporting atirou: "Agora podes dizer. Agora podes dizer que foste barato", frase que provocou alguns sorrisos no rosto do avançado leonino.