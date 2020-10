Rúben Amorim não considera que o Sporting esteja em pé de igualdade com os 'rivais' Benfica e FC Porto.











"Em pé de igualdade está em termos da grandeza do clube. Em termos do resto não está, é impossível, mas cabe-nos a nós ter noção disso e trabalhar em função disso. Parece-me que há muita gente que já desistiu da equipa do Sporting, mas para mim como treinador e para os rapazes que estão lá dentro isto não acabou. Ainda agora começou e vamos dar luta. Vamos seguir com a nossa ideia e o nosso caminho. Até o céu pode cair que não vou mudar a minha maneira de ser. Vamos ser competitivos", afirmou este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense no domingo (21 horas).No que diz respeito ao tema reforços, Amorim sublinhou que só quer os seus jogadores concentrados no jogo de amanhã. "A única maneira de dar a volta às coisas é vencer. Como se viu esta semana, estava tudo certo... e com uma derrota ficou tudo errado. Quem vai, quem fica, não interessa... Amanhã teremos onze jogadores em campo. Temos o grupo que temos. Seja com quem for vamos entrar nos jogos para vencer. Temos jogadores para vencer jogo a jogo. O grupo de trabalho está com muita força".